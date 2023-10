Ulm

vor 16 Min.

Alle haben den SV Ulm 1846 Fußball lieb

Das Interesse am SSV Ulm 1846 Fußball ist in dieser Drittliga-Saison riesig. Schon zum zweiten Mal hintereinander war das Donaustadion am vergangenen Wochenende ausverkauft. Foto: Horst Hörger

Plus Das öffentliche Interesse am SSV Ulm 1846 Fußball ist momentan sehr groß. Am Sonntag geht’s zum FC Erzgebirge Aue. Einen Gegner, an den man sich an der Donau gerne erinnert.

Von Stephan Schöttl

An den FC Erzgebirge Aue hat man beim SSV Ulm 1846 Fußball gute Erinnerungen. Es war der 12. September 2020, als die Spatzen als Regionalligist in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs auf den damaligen Zweitligisten aus Sachsen trafen – und das Spiel unter Trainer Holger Bachthaler im Donaustadion mit 2:0 gewannen. Allerdings unter strengen Corona-Vorschriften, nur ein ganz kleines Häufchen Zuschauer durfte dabei sein. Tobias Rühle und Felix Higl erzielten die Treffer. Beide gehören auch in dieser Saison zum Ulmer Team, für das es am Sonntag (19.30 Uhr) in der 3. Liga ein Wiedersehen mit Aue gibt. Dieses Mal gut 400 Kilometer entfernt im Erzgebirge.

Noch so eine Parallele zum Herbst 2020: In der zweiten DFB-Pokal-Runde hatten die Spatzen den FC Schalke 04 zugelost bekommen. Wie im Wettbewerb üblich, hatte der klassentiefere Verein eigentlich Heimrecht. Aufgrund der Bedingungen während der Pandemie war das Heimrecht getauscht und kurz vor Weihnachten in der Veltins-Arena gespielt worden. Endstand: 3:1 für Schalke. Vor wenigen Wochen kam der S04 im Gegenzug für ein Freundschaftsspiel nach Ulm – und gewann dieses Mal mit 4:2.

