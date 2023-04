Ulm/Ankara

vor 18 Min.

Jetzt muss Ratiopharm Ulm den Schalter umlegen

Plus Für die Ulmer Basketballer wäre im Eurocup mehr möglich gewesen als das Viertelfinale. Nicht einmal 48 Stunden nach dem Aus in Ankara geht es für sie in der Bundesliga weiter.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Er ist so reizvoll wie wenig zielführend: Dieser Gedanke, was in dieser Saison vielleicht möglich gewesen wäre im Basketball-Eurocup. Hätte Ratiopharm Ulm am Mittwoch seine Führung auch noch in den letzten fünf Minuten des Spiels verteidigt und vor mehr als 6700 Zuschauern und Zuschauerinnen in Ankara gewonnen, dann hätte der Bundesligist im Halbfinale dieses Wettbewerbs gegen Slobozhanske gespielt. Die Mannschaft aus der Ukraine ist alles andere als unschlagbar, Ulm hat gegen sie in der Gruppenphase auswärts mit 106:105 gewonnen und daheim knapp mit 78:83 verloren. Die erste Finalteilnahme der Geschichte in diesem Wettbewerb, möglicherweise gegen Gran Canaria mit dem Ulmer Ex-Trainer Jaka Lakovic, sie wäre keine Utopie gewesen. Daraus wird nichts, weil Ulm in Ankara mit 76:86 verloren hat und dabei eben in der Offensive nicht die „unfassbar starke Teamleistung“ ablieferte, von der der Verein anschließend in den sozialen Medien schrieb. Dass der Außenseiter fast bis zum Schluss an einer Überraschung schnupperte, das lag vielmehr an der individuellen Klasse einzelner Spieler.

Ratiopharm Ulm spielt in Chemnitz

Allen voran ist das brasilianische Duo mit Yago dos Santos (21 Punkte, fünf Korbvorlagen) und Bruno Caboclo (20 Punkte, zehn Rebounds) zu nennen. Juan Nunez steuerte 16 Zähler bei und Brandon Paul neun, wobei der Amerikaner allerdings nur zwei seiner zehn Dreier versenkte. Von Robin Christen, Josh Hawley, Karim Jallow, Tommy Klepeisz und Fedor Zugic kamen zusammen ganze sechs Punkte – in der Endphase der regulären Saison in der Bundesliga werden die Ulmer Protagonisten mehr Unterstützung brauchen, wenn sie sich in den letzten sechs Spielen vom derzeitigen Tabellenplatz sieben noch auf Position sechs, fünf oder sogar vier verbessern wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen