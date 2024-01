Auch im Eurocup könnte es bei Ratiopharm Ulm diesmal voll werden

Plus Basketballer laden Ehrenamtler ein zu eunem Spiel, bei dem sie Unterstützung gut gebrauchen können.

Wenn Ratiopharm Ulm unter der Woche im Basketball-Eurocup spielt, dann ist die Halle in der Regel etwa halb voll. Am Mittwoch (Spielbeginn 19.30 Uhr) wird sie aller Voraussicht nach ausnahmsweise komplett ausgelastet sein, denn die Ulmer haben zur Partie gegen den rumänischen Vertreter Cluj-Napoca 3000 ehrenamtlich tätige Menschen aus 300 Einrichtungen eingeladen. Die Ulmer Mannschaft kann die Unterstützung dringend gebrauchen.

Nicht nur deswegen, weil der Gegner als Dritter der Tabelle der Vorrunden-Gruppe B vor ihnen steht und das Hinspiel recht sicher mit 86:75 gewonnen hat. Zudem absolvieren die Ulmer seit einigen Wochen mit einem kleinen Kader ein straffes Programm und allmählich scheint es so, als würden die Belastungen Wirkung zeigen. Die letzten drei Partien im Eurocup hat Ulm gegen höchstens mittelmäßige Teams verloren. Die Niederlage nach Verlängerung gegen Vechta am Samstag dürfte körperlich und mental zusätzlich Kraft gekostet haben.