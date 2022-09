Ulm

11.09.2022

Auch Oliver Reck findet kein Mittel gegen diesen SSV Ulm 1846 Fußball

Gar nicht so schwer wiederzuerkennen, oder? Oliver Reck war 20 Jahre lang bei Kickers Offenbach, Werder Bremen und dem FC Schalke 04 Torhüter in der Bundesliga, jetzt ist er Trainer in Koblenz.

Lokal Der frühere Bundesliga-Torhüter verliert mit Koblenz 0:2, weil die Spatzen im Gegensatzzur Konkurrenz auch Arbeitssieg können. Der Ulmer Kapitän gibt ein Versprechen ab.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

„Wir können nicht jedes Mal ein Feuerwerk abbrennen“, stellte Kapitän Johannes Reichert nach dem 2:0 seines SSV Ulm 1846 Fußball gegen Koblenz fest. Wer Meister der Regionalliga Südwest werden will, der muss eben auch Arbeitssieg können. Die Ulmer können das, ein Großteil der Titelkonkurrenz ist den entsprechenden Nachweis am Wochenende schuldig geblieben: Homburg verliert daheim gegen Fulda, Steinbach gegen Hoffenheim und Mainz gegen Worms. Spatzen-Trainer Thomas Wörle verlor von sich aus kein Wort über die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Auf Nachfrage räumte er aber ein, diese Ergebnisse zumindest freudig interessiert zur Kenntnis genommen zu haben. Vier Punkte Vorsprung für Tabellenführer Ulm, das ist nach erst sechs Spieltagen schon eine ganze Menge. Dem Kapitän ist klar, was das für die Wahrnehmung in der Liga bedeutet.

