Auch Philipp Maier verlängert beim SSV Ulm 1846 Fußball

Ein anderer Spieler verlässt dagegen den Aufsteiger in die Bundesliga nach sechs Jahren

Die wichtigste Vertragsverlängerung war sicher die von Trainer Thomas Wörle, jetzt meldet der SSV Ulm 1846 Fußball einen weiteren Verhandlungserfolg: Mittelfeldspieler Philipp Maier verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025. Er trägt seit zwei Jahren das Ulmer Trikot und hat in dieser Zeit 61 Partien für die Spatzen. Dabei erzielte er sieben Tore, sechs davon in der laufenden Saison. In dieser Spielzeit hatte Maier die ersten drei Saisonspiele aufgrund einer Sperre aussetzen müssen und sich anschließend in die Mannschaft zurückgekämpft, sodass er auf 30 Einsätze in der Regionalliga und im Pokal kommt.

Nicht verlängert wird dagegen der Vertrag mit Marcel Schmidts, der den Verein damit nach sechs Jahren verlässt. Für die Spatzen bestritt er 146 Spiele in der Regionalliga, im DFB-Pokal und im WFV-Pokal. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und neun Vorlagen. Viermal hat er den wfv-Pokal gewonnen. Geschäftsführer Markus Thiele sagte dazu: „Zum Fußball gehören auch harte Entscheidungen. Wir haben im vergangenen Jahr den Vertrag von Marcel trotz seiner schweren Knieverletzung verlängert, das hat er mit vollem Einsatz und guten Leistungen zurückgezahlt. Dennoch sind wir zum Entschluss gekommen, nun eine Veränderung vorzunehmen."

Sehr gut angelaufen ist unterdessen der Dauerkarten-Vorverkauf. Saisontickets für die Heimspiele der Spatzen in der dritten Liga gibt es auch weiterhin online sowie Dienstags und Donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr an der Geschäftsstelle im Stadion.