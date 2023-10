Ulm

04.10.2023

Auch Ratiopharm Ulm sorgt für einen unterhaltsamer Abend

Plus Eurocup-Sieg des deutschen Basketball-Meisters und gute Einzelleistungen

Es waren immerhin mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher zur Partie im Eurocup zwischen Ratiopharm Ulm und Trient gekommen – das ist eine durchaus stattliche Zahl, zumal nur drei Kilometer entfernt der Fußballschlager zwischen den Spatzen und dem TSV 1860 München im ausverkauften Donaustadion ausgetragen wurde. Die Basketball-Gemeinde wurde für ihre Treue belohnt mit einem unterhaltsamen Spiel und einem 80:70-Sieg des deutschen Meisters, der sportlich durchaus eine gewisse Bedeutung hat. Schließlich kommen in dieser Saison in jeder der beiden Vorrundengruppen nur noch sechs statt wie bisher acht von zehn Teams weiter, man darf sich also nicht mehr viel erlauben. Daneben geht es darum, dass sich die in Teilen neu formierte Ulmer Mannschaft einspielt. Auch das sah schon ganz gut aus.

Ratiopharm Ulm gewinnt gegen Trient

Mann des Abends war ohne Zweifel der US-Center Trevion Williams mit einem beeindruckenden Double-Double von 13 Punkten und 16 Rebounds. Sein Landsmann Dakota Mathias kam auf 18 Punkte, die er allesamt in der zweiten Halbzeit erzielte. Der als Scharfschütze angekündigte Spieler wächst also wohl langsam rein in seine Rolle. Auch die Integration von Georginho macht Fortschritte. Vor allem in zweiten Viertel seines zweiten Spiels für Ratiopharm Ulm drehte der Brasilianer auf: Zehn Punkte in diesem Spielabschnitt, acht davon in den letzten drei Minuten. Erfreulich war außerdem die Vorstellung eines ganz jungen Mannes: Der 16-jährige Franzose Noa Essengue durfte in diesem Wettbewerb, in dem es keine Ausländerbeschränkung gibt, zehn Minuten lang mitspielen, er kam auf sieben Punkte und drei Rebounds.

