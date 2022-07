Ulm/Barcelona

08.07.2022

Ratiopharm Ulm feiert Wiedersehen mit früheren Spielern

Lokal Die Auslosung der Vorrunden-Gruppen im Eurocup beschert dem Bundesligisteninteressante Gegner – aber kein Duell mit dem Lakovic-Verein Gran Canaria.

Von Pit Meier

Zwei Gruppen, 20 Mannschaften in zehn Lostöpfen und dazu die Maßgabe, dass bei zwei Vereinen aus einem Land diese in unterschiedlichen Gruppen spielen – unter diesen Rahmenbedingungen geriet die Vorrunden–Auslosung des Basketball-Eurocups zu einer höchst unspektakulären und phasenweise langweiligen Angelegenheit. Einfach deswegen, weil vieles vorher schon feststand und ein paar andere Dinge sich frühzeitig während der Prozedur in Barcelona klärten. Was vorher niemand wusste und was ein bisschen schade ist: Ratiopharm Ulm trifft in der Vorrunde nicht auf Gran Canaria, die neue Mannschaft des bisherigen Trainers Jaka Lakovic.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen