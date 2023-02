Ulm

Bei Ratiopharm Ulm kann man sich aufeinander verlassen

Plus Auf Yago dos Santos prasselt nach den rassistischen Beleidigungen eine Menge ein, was er nun ausblenden muss. Sein Landsmann und Kumpel Bruno Caboclo bietet ihm dabei Hilfe an.

Stefan Koch hat von 1994 an mit wenigen Unterbrechungen 20 Jahre lang in der Bundesliga gearbeitet, unter anderem auch beim damaligen SV Tally Oberelchingen, zweimal wurde er als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Der Mann kennt sich also bestens aus im Basketball, seine Einschätzung hat hohes Gewicht. Inzwischen arbeitet Koch als Kommentator für Magenta-TV und als Kolumnist für die Basketball-Bundesliga (BBL). Alle Fans von Ratiopharm Ulm dürfen sich darüber freuen, was er in seinem neuen Beitrag zum Thema „best of the rest“ schreibt. Gleich hinter den drei Schwergewichten Berlin, Bonn und Bayern München sieht Koch nämlich die Ulmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

