Beste Stimmung bei den Mitgliedern des SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Bei der Versammlung werden zwei Ziele formuliert: Klassenerhalt in der dritten Liga und stabile Finanzen.

Zufriedene Gesichter und eine entspannte Stimmung allenthalben. „Zum ersten Mal seit langer Zeit im Profibereich“: mit diesen Worten eröffnete ein sichtlich gelöster Heribert Fritz pünktlich um 18.46 Uhr die Jahreshauptversammlung des SSV Ulm 1846 Fußball. Etwas mehr als 100 Mitglieder waren dem Ruf des Vereins gefolgt und dazu ins Ulmer Kornhaus gekommen.

Fritz, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, sprach von einem bemerkenswerten Zulauf auch im Jugendbereich. Die Entscheidung für ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) sei deswegen richtig. Dieses Leistungszentrum stand immer wieder im Fokus der einzelnen Vorträge. „Die Anforderungen des DFB sind hier schon exorbitant und kosten eine Menge Geld“, sagte etwa der Vorsitzende Thomas Oelmayer. Der frühere Landtagsabgeordnete konnte sich eine Bemerkung zum Endspiel im WFV-Pokal nicht verkneifen. Oelmayer bedankte sich augenzwinkernd bei der TSG Balingen für deren Sieg gegen die Stuttgarter Kickers. Die hatten bekanntlich ein Jahr zuvor die Spatzen im Endspiel geschlagen.