Ulm/Bonn

vor 17 Min.

Du hast die Haare schön

Plus Psychospielchen im Kampf zwischen Ratiopharm Ulm und Bonn um die deutsche Basketball-Meisterschaft: Es geht um Frisuren, ein Feuerwerk und mögliche Lauschangriffe in den Auszeiten.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

T. J. Shorts trägt die Haare schon länger so: Kleine blonde Löckchen, sieht ein bisschen aus wie bei Neymar. Zu den beiden ersten Finalspielen um die deutsche Basketball-Meisterschaft tauchte Yago dos Santos dann plötzlich mit derselben Frisur auf. Wobei der Spielmacher von Ratiopharm Ulm mit der Staatsbürgerschaft argumentieren kann: Neymar ist schließlich Brasilianer und Yago auch, Shorts ist Amerikaner. Trotzdem hätte der wertvollste Spieler dieser Saison Yagos Kopfschmuck als kleine Provokation empfinden können. Oder zumindest als eines von mehreren Psychospielchen rund um diese Serie.

Ob dazu auch das Feuerwerk gehört, das in der Nacht vor dem zweiten Spiel morgens um 3 Uhr in der Nähe des Ulmer Teamhotels in einer normalerweise eher ruhigen Gegend abgebrannt wurde? Es ist unklar, ob Bonner Ultras da gezündelt haben. Es ist auch unklar, ob sich die Spieler dadurch in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt haben. Als Erklärung für die Ulmer 75:104-Klatsche taugen die paar Raketen jedenfalls sicher nicht. Viel diskutiert wird – naturgemäß vor allem beim übertragenden Sender Magenta-Sport – auch über das Ulmer Verhalten bei Auszeiten. Eigentlich müssten die Mikros und Kameras im Spielerkreis geduldet werden, Ulm hat sich das verbeten und nimmt dem Vernehmen nach dafür eine Geldstrafe in Kauf. Die Rede ist von 500 Euro pro Spiel. Befürchtet wird eine Art Lauschangriff: Bonner Mitarbeiter könnten bei der Übertragung mithören und taktische Infos an ihren Trainerstab durchstecken. Nach Informationen der Sportbild hatten schon im Halbfinale Ludwigsburger Spieler diesen Bonner Trick zu verhindern versucht, indem sie mit Kameras oder ihren Körpern die TV-Kamera blockierten.

