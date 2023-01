Ulm/Bonn

vor 18 Min.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Tabellenführer Bonn

Plus Beim Duell zwischen Ulm und Bonn sind mit Yago Santos und TJ Shorts zwei Basketball-Winzlinge zu bewundern.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Yago Mateus dos Santos oder kurz Yago und Timothy Neocartes Shorts oder kurz TJ werden jeweils mit einer Körpergröße von 1,75 Metern angegeben. Im richtigen Leben geht das noch als Normalmaß durch, im Basketball gehört man damit zu den Winzlingen. Der Vorteil: Man spielt quasi auf einer anderen Ebene und was man so macht, das sieht in diesem Sport der Hünen besonders spektakulär aus. Es ist ja kein Zufall, dass in der vergangenen Saison der auch nur 1,80 Meter große Parker Jackson-Cartwright zum wertvollsten Spieler der Basketball-Bundesliga gewählt wurde. Zweiter wurde übrigens seinerzeit TJ Shorts, der damals noch für Crailsheim spielende Nachfolger von Parker Jackson-Cartwright in Bonn. In dieser Spielzeit wird Shorts gewinnen, da sind sich die Fachleute ziemlich einig – und wenn Yago Santos so weiter macht, dann könnte er durchaus auch unter den Top-Drei landen. Die Leute mögen einfach diese Zauberzwerge. Wer immer bei den MVP-Wahlen mitmachen darf, der kann sich am Dienstag ab 19 Uhr eine Entscheidungshilfe holen, wenn Ulm mit Yago Santos gegen Bonn mit TJ Shorts spielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen