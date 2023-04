Ulm/Braunschweig

16.04.2023

Gegen Braunschweig kriegt Ratiopharm Ulm kein Comeback hin

Plus Diesmal graben sich die Ulmer Basketballer ein zu tiefes Loch und verlieren in Braunschweig.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Die Braunschweiger Löwen gegen Ratiopharm Ulm, das ist immer auch so etwas wie das Veteranentreffen der Basketball-Bundesliga. Aufseiten der Mannschaft aus Niedersachsen haben Trainer Jesus Ramirez, Sportdirektor Nils Mittmann sowie David Krämer und der momentan verletzte Braydon Hobbs eine teilweise lange Ulmer Vergangenheit, Karim Jallow und Thomas Klepeisz haben wiederum schon für Braunschweig gespielt. Am Sonntag hat es die norddeutsche Filiale geschafft, der schwäbischen Zentrale so richtig wehzutun. Braunschweig gewann mit 84:67 und verpasste damit den Ulmer Hoffnungen auf Tabellenplatz vier und damit das Heimrecht in der ersten Runde der Play-offs den wahrscheinlich schon entscheidenden Dämpfer.

Zwischen den beiden Eurocup-Aufgaben gegen Podgorica und Ankara hatten die Ulmer Probleme, sich auf dieses Spiel gegen einen Abstiegskandidaten zu konzentrieren. Die Braunschweiger nutzten das zu zwei Läufen. Der angolanische 2,08-Meter-Mann Jilson Bango schloss den ersten kurz nach Beginn des zweiten Viertels zur 29:15-Führung der Löwen ab. Nach dem zweiten Braunschweiger Lauf war der Vorsprung schon auf 17 Punkte angewachsen (37:20). Dass Bruno Caboclo und nach einer seiner überflüssigen Meckereien auch Juan Nunez auf Ulmer Seite wenig später schon jeweils drei Fouls auf ihren persönlichen Konten hatten, das dämpfte die Zuversicht bei den Gästen noch weiter. Über die höchste Führung von 43:24 kam Braunschweig zum 51:35-Halbzeitstand. Ein Ergebnis, das aus Ulmer Sicht nur ein Urteil zulässt: Das war vorne und vor allem hinten bis dahin gar nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen