Ulm

12.03.2023

Bruno Caboclo überragt bei Ratiopharm Ulm wieder einmal alle

Bruno Caboclo ist in dieser Szene auch von zwei Frankfurter Gegenspielern nicht zu halten. Der große Brasilianer in Ulmer Diensten kam auf ein Double-Double und machte wieder einmal ein Riesenspiel.

Plus Bruno Caboclo legt gegen Frankfurt ebenso wie sein brasilianischer Landsmann Yago dos Santos ein Double-Double auf. Die Ulmer Mannschaft tut sich trotzdem lange Zeit schwer.

Von Pit Meier

Zwei Auszeiten stehen einem Basketballtrainer in einer ersten Halbzeit zu, Anton Gavel nahm sie beim Bundesligaspiel zwischen Ratiopharm Ulm und den Frankfurter Skyliners im zweiten Viertel im Abstand von genau einer Minute und elf Sekunden. Der Ulmer Trainer war in dieser Phase höchst unzufrieden mit seiner Mannschaft, die mit 28:42 und also mit 14 Punkten hinten lag. Der Favorit drehte zwar erwartungsgemäß das Spiel gegen den Tabellenvorletzten und gewann den Zahlen nach sicher mit 94:79. Trotzdem war Gavel auch hinterher noch angefressen: „Wenn wir zu den Play-off-Teilnehmern gehören wollen, dann muss sich etwas ändern.“

