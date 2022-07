Ein Bezirks-Quartett in der zweiten Pokalrunde

TSV Buch in Torlaune, ein Arbeitssieg für den SSV Ulm 1846 Fußball und zwei Mannschaften brauchen ein Elfmeterschießen.

Diese Bilanz kann sich doch sehen lassen: Sechs Mannschaften aus dem Fußball-Bezirk Donau/Iller waren für die erste Runde im Verbandspokal qualifiziert, vier von ihnen sind weiter im Geschäft. Verabschiedet haben sich lediglich der Bezirksliga-Meister FC Blaubeuren und der Bezirkspokal-Sieger TSV Langenau. Die beeindruckendste Vorstellung lieferte der TSV Buch bei seinem 6:0-Sieg in Tettnang ab.

SSV Ulm 1846 Fußball: Der haushohe Favorit kam vor etwa 700 Zuschauern mit einem ziemlich glanzlosen 2:0-Arbeitssieg beim Landesligisten Mengen weiter. Für die Spatzen trafen David Grözinger (15.) und Moritz Hannemann (83.). Der Gastgeber hatte während der gesamten Spielzeit kaum eine Torchance. Die Spatzen dagegen hätten auch deutlich höher gewinnen können. In Runde zwei spielen sie am kommenden Samstag gegen den Landesligisten SV Oberzell.

TSV Buch: Der TSV Buch ging bei seinem Ausflug an den Bodensee recht humorlos zu Werke und zeigte dem dortigen Bezirksliga-Aufsteiger ganz deutlich die Grenzen auf. Der TSV Tettnang hatte dem Bucher Angriffsspiel nichts entgegen zu setzten und fing sich ein halbes Dutzend Gegentreffer ein. Manuel Schrapp eröffnete per Foulelfmeter das Scheibenschießen (8.). Neuzugang Tim Voß konnte noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen (32.). Nach dem Seitenwechsel waren zwei Mal Moritz Spann (51., 60.) sowie Robin Egle eine Minute später und Jan Freybott (73.) die Torschützen. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“ freute sich Buchs Abteilungsleiter Steffen Amann. Weniger Vergnügen bereitete ihm der Gegner in Runde zwei. Seine Bucher müssen zum FC Albstadt. „Die Fahrt dorthin wird ein schönes Gegurke“, befürchtet Amann.

SSG Ulm: Einen unerwarteten, aber verdienten Pokalerfolg feierte die SSG Ulm bereits am Freitagabend. Verbandsligist SF Dorfmerkingen wurde mit einem 7:6 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb befördert. Bei sommerlichen Temperaturen brauchten die Ulmer eine ganze Weile, um in die Partie zu finden. Dorfmerkingens Giuliano Santoro nutze dies zum frühen 0:1 (13.). Obendrein konnte SSG-Schlussmann Patrick Apel noch einen Foulelfer abwehren. Gleich nach dem Seitenwechsel traf Daniel Nietzer zur vermeintlichen Vorentscheidung (49.). Weil Tim Maier schnell der 1 Anschluss gelang (52.), schwammen den Ulmern die Felle nicht gänzlich davon. Nach dem Ausgleich durch Philipp Strobel nach einer knappen Stunde war das Spiel wieder offen. Jetzt hatten die Ulmer klare Vorteile und die besseren Torchancen. Weil jedoch alle Möglichkeiten verpufften, ging es nach der Verlängerung ins Elfmeterschießen und da hatte die SSG das bessere Ende für sich.

Türkspor Neu-Ulm: Obwohl der Verbandsliga-Absteiger bereits scheinbar sicher mit 2:0 beim Bezirksligisten TV Neuler vorne lag, musste sich Türkspor Neu-Ulm mächtig strecken und ebenfalls bis ins Elfmeterschießen zittern. Burak Tastan (12.) sowie Liridon Elezaj (32.) hatten den VerbandsligaAbsteiger in Führung geschossen, Tim Knauer (43.) und Daniel Hoppe (75.) glichen für Neuler jedoch wieder aus. Anschließend vergaben die Neu-Ulmer mehrere Großchancen, dann hatte Felix Schüll in der Verlängerung für die Gastgeber, die dickste Chance zur Sensation. Er vergab jedoch den Foulelfmeter und den Nachschuss (90.+5). Beim letztlich fälligen Elfmeterschießen hatten dann die Türkspor- Spieler die besseren Nerven. In der nächsten Runde haben sie nun gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen Heimrecht.

Nichts wurde es aus einem möglichen Zweitrunden Highlight für den FC Blaubeuren. Der Landesliga-Aufsteiger verlor trotz einer 2:0 Führung – Neuzugang Fahrudin Dzehverovic war der DoppelTorschütze (19., 55.) – beim Ligakonkurrenten TSGV Waldstetten mit 2:3 nach Verlängerung. Das erhoffte Heimspiel gegen den VfR Aalen bleibt damit ein Wunschtraum. Ebenfalls bereits ausgeschieden ist Bezirkspokal-Sieger TSV Langenau. Er unterlag zuhause gegen Landesliga-Neuling Türk SV Donzdorf mit 0:2. (jürs)