Ulm/Bursa

03.11.2022

Ratiopharm Ulm hält dem Druck von Bursa stand

Plus Der Bundesligist führt in der Türkei hoch, verspielt den Vorsprung, behält aber am Ende die Nerven – auch deswegen, weil ein kleiner Mann die Verantwortung übernimmt.

Von Pit Meier

Das Urteil nach dem Heimspiel gegen Bayreuth am Samstag war noch ein relatives gewesen. So sinngemäß: das war ja mal ganz ordentlich – verglichen mit dem, was Ratiopharm Ulm zuvor in der Basketball-Bundesliga und auf internationaler Ebene abgeliefert hat. Nach dem 90:86-Sieg im Eurocup im türkischen Bursa ist absolut und ohne Einschränkung festzustellen: Das war einfach nur gut.

