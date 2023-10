Ulm

vor 32 Min.

Christen arbeitet an seinem Comeback bei Ratiopharm Ulm

Robin Christen legt derzeit eine Zwangspause ein. Aber noch in diesem Jahr will er wieder spielen,

Plus Der deutsche Basketball-Meister geht als ungeschlagener Tabellenführer ins Derby gegen Ludwigsburg.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Es gab und gibt einige Fragen rund um das Knie-Trio bei Ratiopharm Ulm, einige von ihnen sind inzwischen beantwortet. Philipp Herkenhoff spielt wieder, Robin Christen wurde mittlerweile am rechten Knie operiert. Derzeit arbeitet der Co-Kapitän des deutschen Basketball-Meisters in der Reha an seinem Comeback. Ein paar Wochen wird es bis dahin natürlich noch dauern, das weiß auch Christen selbst. Aber er ist zufrieden mit dem Heilungsverlauf: „Mein Ziel ist es, dass ich noch in diesem Jahr wieder auf dem Feld stehe und diesbezüglich bin ich zuversichtlich.“ Vor dem württembergischen Derby gegen Ludwigsburg am Samstag um 18.30 Uhr ist damit eigentlich nur noch unklar, wie schlimm es den jungen Spanier Juan Nunez wirklich erwischt hat. In Ulm war zunächst bei ihm die Rede von einer leichten Verletzung gewesen.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Ludwigsburg

Ratiopharm Ulm war in den vergangenen Jahren in den Spielen gegen Ludwigsburg nicht oft Favorit – diesmal schon. Ulm ist deutscher Meister und in dieser Saison schon wieder Tabellenführer, Ulm ist als einzige Mannschaft in der Bundesliga ungeschlagen. Mehr geht eigentlich nicht. Ludwigsburg hat dagegen zuletzt zweimal nacheinander in der Liga und im Pokal gegen Bonn verloren. Zudem wird vermutlich die Unterstützung für die Mannschaft aus der Barockstadt diesmal sehr bescheiden ausfallen. Der Ludwigsburger Fanclub hat angekündigt, aus Protest gegen die Preisgestaltung in der Ratiopharm-Arena nicht anzureisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen