Ulm

vor 32 Min.

Christian Ortag: Endlich die Nummer eins beim SSV Ulm 1846 Fußball

Lokal Nach schwierigen Jahren wird dem Torhüter endlich Wertschätzung zuteil. Er spielt auch im Pokal und natürlich auch in der Liga gegen Koblenz.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Das vom Ulmer Trainer Thomas Wörle vor dem Heimspiel gegen Koblenz am öftesten gebrauchte Wort lautet: Geduld. Diese Tugend nämlich wird der Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Südwest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit brauchen, wenn am Samstag ab 14 Uhr im sechsten Saisonspiel der fünfte Dreier eingefahren werden soll. Für diese These sprechen ein paar Beispiele aus der vergangenen und aus der aktuellen Saison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen