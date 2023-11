Ulm

vor 49 Min.

Das kann dem SSV Ulm 1846 Fußball passieren

Plus Der Ulmer Trainer Thomas Wörle ist überzeugt: In der dritten Liga steckt viel Qualität. Deswegen verlieren die Ulmer auch gegen Halle.

Von Pit Meier

Fußball-Deutschland hat Bauklötze gestaunt und Thomas Wörle hat mitgestaunt über den 2:1-Sensationssieg des FC Saarbrücken im DFB-Pokal gegen den großen FC Bayern München am Mittwoch. Der Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball sagt zu diesem Ergebnis: „Da sieht man, wie viel Qualität in dieser dritten Liga steckt.“ Diese Qualität in der Breite sorgt dafür, dass Ulm auch mal wie am vergangenen Samstag ein Heimspiel gegen Halle verliert – obwohl das Umfeld sich da deutlich mehr erhofft hätte und auch erwartet, dass die Spatzen vom Aufsteigerduell in Münster (So., 16.30 Uhr) etwas mitbringen.

Diese Erwartungshaltung ist ein Stück weit sicher auch dem starken Ulmer Saisonstart geschuldet. So nach dem Motto: Wer gegen 1860 München gewinnt und gegen Dresden lange Zeit auf Augenhöhe ist, der darf doch nicht gegen Halle verlieren – und gegen Münster auch nicht. Wörle sagt dazu schmunzelnd: „Mir ist es sehr recht so, wie es jetzt ist. Wir haben uns unsere bisherigen 23 Punkte hart erarbeitet, die nimmt uns niemand mehr.“ Das Halle-Spiel hat für ihn aber auch gezeigt: „Wenn wir es nicht schaffen, über 100 Prozent zu kommen, dann wird es schwierig.“ Wegen der Qualität der dritten Liga auch in der Breite.

