Das Wiedersehen mit Jaka Lakovic macht Ratiopharm Ulm Freude

Plus Ratiopharm Ulm spielt im Eurocup gegen die neue Mannschaft von Jaka Lakovic. Der ist nicht nur ein sehr guter Trainer, sondern auch ein ganz feiner Kerl.

Von Pit Meier

Der Ulmer Trainer Anton Gavel und sein Vorgänger Jaka Lakovic, sie haben in der vergangenen Saison beide einen großen Titel geholt. Ratiopharm Ulm wurde bekanntlich deutscher Basketball-Meister, Lakovic gewann mit seiner neuen Mannschaft Gran Canaria den Eurocup. In der europäischen Königsklasse Euroleague spielen beide Mannschaften deswegen trotzdem nicht, vielmehr treffen sie am Mittwoch (21 Uhr) auf der spanischen Kanareninsel im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb aufeinander.

Eben diese europäischen Wettbewerbe Euroleague und Eurocup werden im Basketball privat organisiert und deswegen gibt es nicht die Regelung wie im Fußball, nach der der deutsche Meister automatisch für die Königsklasse qualifiziert ist. Im Basketball spielen weiterhin Alba Berlin und Bayern München in der Euroleague, obwohl sie in den nationalen Play-offs der vergangenen Saison im Viertel- und Halbfinale von Ratiopharm Ulm rausgekegelt wurden. Gran Canaria dagegen wäre eigentlich als Eurocup-Sieger in die Euroleague aufgestiegen, der Verein von Lakovic hat aus finanziellen Gründen freiwillig verzichtet. Auch für Ratiopharm Ulm wäre es vermutlich personell, wirtschaftlich und logistisch schwierig gewesen, diese Herausforderung zu stemmen.

