Die Fans des SSV Ulm 1846 Fußball dürfen beim ersten Training dabei sein

Am 25. Juni startet der SSV Ulm 1846 Fußball mit einer öffentlichen Einheit in die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga. Zwei Testspiele gegen Drittligisten sind fest vereinbart.

Die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball genießen nach der Sensations-Meisterschaft in der 3. Liga und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga noch ihren Urlaub, hinter den Kulissen wird derweil bereits am Vorbereitungs-Fahrplan gebastelt. Die prominentesten bisher fixen Testspiel-Gegner sind Drittligist FC Ingolstadt und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die am letzten Spieltag der Regionalliga den Lokalrivalen Stuttgarter Kickers noch überholt hat und in die 3. Liga aufgestiegen ist. Aber die Planungen sind noch längst nicht abgeschlossen, dem Vernehmen nach sollen auch Testspiele mit Zweitligisten vereinbart werden. Der Urlaub der Spieler endet jedenfalls definitiv am 23. Juni.

An diesem Tag trifft sich die komplette Mannschaft zum ersten Mal nach der Meisterschaft wieder. Es werden verschiedene Tests durchgeführt, die Aufschluss über den Fitnessstand der Spieler geben werden. Zwei Tage später, am 25. Juni, bittet Trainer Thomas Wörle seine Schützlinge zu einer ersten Übungseinheit auf den Trainingsplatz hinter der Gegentribüne. Diese Einheit ist öffentlich, die Fans können die Zweitliga-Mannschaft also unter die Lupe nehmen.

Vom 1. bis zum 7. Juli reist der Tross des SSV Ulm 1846 Fußball nach Oberstaufen, im Rahmen dieses Trainingslagers werden die Ulmer am 6. Juli an einem Turnier in Kempten teilnehmen. Das Testspiel gegen deb FC Ingolstadt findet am 27. Juli (in Ingolstadt), das gegen den VfB Stuttgart II am 28. Juli (in Aitrach) statt. Die Saison in der 2. Bundesliga beginnt am Wochenende vom 2. bis zum 4. August.