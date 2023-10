Ulm

29.10.2023

Die Niederlage des SSV Ulm 1846 Fußball wird zur Nebensache

Vereint in der Sorge um Lucas Röser: Die Spieler der Spatzen in den weißen und die des Halleschen FC in den roten Trikots. Foto: Horst Hörger

Plus Die schwere Verletzung von Lucas Röser überschattet das Ulmer Spiel gegen Halle. Der Stürmer wird in die Klinik gebracht, tags darauf gibt der Verein vorsichtige Entwarnung.

Die Bäume wachsen für den SSV Ulm 1846 Fußball in der dritten Bundesliga nicht in den Himmel. Das wurde am Samstag vor 7966 Zuschauern im Donaustadion deutlich, denn die Spatzen mussten sich dem Halleschen FC mit 2:3 geschlagen geben. Größer als der Schock wegen der nicht erwarteten Niederlage war aber der Schreck über die schwere Verletzung von Lucas Röser. Der verlor in der Schlussphase bei einem Zusammenprall mit Gästespieler Jannes Vollert kurz das Bewusstsein, er wurde minutenlang auf dem Platz behandelt und dann in die Klinik gebracht. Tags darauf gab der Verein vorsichtige Entwarnung: Röser hat sich demnach eine starke Gehirnerschütterung und eine Verstauchung der Halswirbelsäule zugezogen, er durfte die Klinik inzwischen verlassen.

Sportlich nahmen die Ulmer Spieler die zweite Heimniederlage der Saison recht gefasst auf. Philipp Maier sagte: „Natürlich schmerzt die Niederlage extrem. Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir sind Tabellendritter und dieses Ergebnis ist kein Beinbruch.“ Felix Higl fasst sich kürzer: „Weiter geht’s!“ Die Spatzen hatten insgesamt mehr Spielanteile, doch der Hallesche FC war souveräner, abgeklärter und höchst effektiv. Er brauchte vier bis maximal fünf Chancen, um drei Tore zu erzielen.

