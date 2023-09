Ulm

03.09.2023

Dieser SSV Ulm 1846 Fußball macht mächtig Spaß

Plus Die Spatzen brennen gegen Lübeck ein Offensivfeuerwerk ab, auch die Stürmer schießen jetzt Tore und dann gibt es noch einen Hauch von brasilianischer Fußballkunst.

Die Spatzen sind endgültig in der Dritten Bundesliga angekommen und ihre Stürmer schießen jetzt auch Tore. Die erhoffte fünfstellige Kulisse wurde mit 7336 Zuschauerinnen und Zuschauern im Heimspiel gegen den VfB Lübeck zwar deutlich verfehlt. Aber wer nicht ins Donaustadion gekommen war, der hat eine Menge verpasst. Denn bei herrlichem Spätsommerwetter brannte der SSV Ulm 1846 Fußball in der zweiten Halbzeit ein tolles Offensivfeuerwerk ab und gewann gegen den bis dahin ungeschlagenen Mitaufsteiger durch die beiden Treffer von Dennis Chessa und das Traumtor von Leo Scienza hochverdient mit 3:0.

Die Gastgeber hätten schon in der 5. Minute in Führung gehen und damit den Gegner früh unter Druck setzen können. Doch Johannes Reichert scheiterte mit einem Foulelfmeter am insgesamt sehr starken VfB-Keeper Philipp Klewin. „Es gab Hindernisse im Spiel“, sagte der Ulmer Kapitän hinterher und meinte damit auch seinen verschossenen Strafstoß: „Aber am Ende haben wir Lübeck an die Wand gespielt und verdient gewonnen.“ Im ersten Durchgang sah es zwar noch nicht nach einem klaren Erfolg der Spatzen aus. Der Mitaufsteiger stand in der Abwehr genauso sicher wie das Team des Ulmer Trainers Thomas Wörle, Torchancen waren Mangelware und es ging mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

