Ulm

11.09.2023

Drei Basketball-Weltmeister mit Ulmer Stallgeruch

Plus Daniel Theis, Andreas Obst und David Krämer haben für Ratiopharm Ulm gespielt und jetzt mit Deutschland sensationell den Titel geholt. Auch drei Profis aus dem aktuellen Kader waren bei dem Turnier dabei.

Es klingt beim ersten Hinhören ein bisschen konstruiert. Aber die Ulmer Basketball-Gemeinde kann es mit Fug und Recht behaupten, nichts ist falsch an diesem Satz: Sie sind Fans der besten Mannschaft der weltweit besten Basketball-Nation. Ratiopharm Ulm ist schließlich im Juni sensationell deutscher Meister geworden, Deutschland hat knapp drei Monate danach nicht weniger überraschend in der philippischen Hauptstadt Manila die Weltmeisterschaft gewonnen. Was diesen Titelgewinn aus Ulmer Sicht noch schöner macht: Mit Daniel Theis, Andreas Obst und David Krämer haben drei Spieler der deutschen Weltmeister-Mannschaft eine Ulmer Vergangenheit. Theis und Krämer haben übrigens in jungen Jahren sogar ein paar Spiele für Weißenhorn in der Pro B ode Pro A gemacht. Grund genug, noch einmal einen Blick auf die Karrieren der drei Weltmeister mit Ulmer Vergangenheit zu werfen.

Daniel Theis: Der 2,04 Meter große Modellathlet spielte von 2012 bis 2014 in Ulm, gegen Ende seiner zweiten Saison war eigentlich schon klar, dass er nicht zu halten sein würde. Es stellte sich eigentlich nur die Frage: Gleich NBA oder erst ein europäischer Spitzenklub? Es wurde schließlich der damalige deutsche Überflieger Brose Bamberg, mit dem Theis dreimal in Folge deutscher Meister wurde. Damit war er endgültig reif für die NBA. Boston, Chicago, Houston und die Indiana Pacers waren die Stationen von Theis in der amerikanischen Profiliga. Auch privat dürfte Theis nur die allerbesten Erinnerungen an Ulm haben: Hier hat er seine Lena geheiratet, das Paar hat inzwischen zwei gemeinsame Kinder.

