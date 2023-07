Ein Athlet aus der Karibik für Ratiopharm Ulm

Der deutsche Basketball-Meister verpflichtet L. J. Figueroa. Er ist schon der zweite Spieler aus der Dominikanischen Republik in der Ulmer Historie.

Der deutsche Basketball-Meister meldet am Sonntag den nächsten Neuzugang: Lionel „L. J.“ Figueroa aus der Dominikanischen Republik spielt in der kommenden Saison für Ratiopharm Ulm. Der 25 Jahre alte und 1,98 Meter große Allrounder soll vorwiegend auf der Position vier eingesetzt werden und dürfte also in erster Linie die Rolle von Josh Hawley übernehmen. L. J. Figueroa gilt ebenso wie der nach Frankreich abgewanderte Amerikaner als überragender Athlet.

Ratiopharm Ulm verpflichtet Figueroa

Ulm ist für Figueroa die erste Station außerhalb von Amerika. Nach seiner Collegezeit spielte er in seinem Heimatland für die Mannschaft von Leones de Santo Domingo und wurde mit ihr Meister. Anschließend durfte Figueroa kurz auf ein Engagement in der NBA hoffen, aber die Golden State Warriors strichen ihn schnell wieder auf dem Kader und ließen ihn in der amerikanischen G-League für die Santa Cruz Warriors spielen. Ob Figueroa bei der Weltmeisterschaft Ende August auf den Philippinen für seine Nationalmannschaft nominiert wird, das entscheidet sich in den kommenden Tagen. Der Ulmer Trainer Anton Gavel freut sich jedenfalls sehr über diese Verpflichtung: „Von einem Spielertypen wie ihm erhoffen wir uns offensive Power wie auch unglaublich viel Energie auf beiden Seiten des Courts, gerade auch in der Defensive. Wir sind überzeugt davon, dass die Fans große Freude an seinem Spiel haben werden.“

Figueroa ist übrigens schon der zweite Spieler aus der Dominikanischen Republik bei den Ulmer Basketballern. Die haben in der Saison 2013/14 bereits sehr gute Erfahrungen mit Edgar „Samba“ Sosa gemacht, der mittlerweile im Irak spielt.