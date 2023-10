Ulm

18.10.2023

Ein junger Mann spielt bei Ratiopharm Ulm groß auf

Plus Erst glänzt der junge Maximilian Langenfeld auf der kleinen Bühne in der Pro B, dann spielt er für Ratiopharm Ulm auch im Basketball-Eurocup groß auf.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Gäbe es einen Spieler der Woche im orangefarbenen Kosmos, es wäre nicht Trevion Williams oder Karim Jallow. Sondern ein junger Mann namens Maximilian Langenfeld. Der versenkte beim 104:87-Derbysieg der Orange-Academy gegen Ehingen am vergangenen Samstag neun von zehn Dreiern und kam insgesamt auf bockstarke 43 Punkte. Wobei in der Pro B natürlich nur die Basketball-Fachwelt genau hinschaut. Zwei Tage vor seinem 20. Geburtstag legte Langenfeld dann aber auf der internationalen Bühne nach. Beim 99:74 von Ratiopharm Ulm im Eurocup gegen den litauischen Vertreter Lietkabelis Panevezys steuerte er bei nur einem Fehlversuch aus dem Feld 14 Punkte in nicht einmal 13 Minuten Einsatzzeit bei. Zu Beginn dieser Saison deutet tatsächlich eine Menge darauf hin, dass sich der am Orange-Campus betriebene Aufwand für die Ulmer bereits auszahlt. Es ist beinahe egal, wer von den etablierten Kräften ausfällt – einer oder mehrere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs springen in die Bresche, ohne dass es deswegen zu einem Bruch in der Mannschaft des deutschen Meisters kommt.

Eigentlich waren die Ulmer Reihen diesmal ein bisschen ausgedünnt. Philipp Herkenhoff und Robin Christen fehlen sowieso wegen Kniebeschwerden, jetzt hat es auch noch Juan Nunez am selben Körperteil erwischt. Bei ihm soll es sich allerdings um „leichte Knieprobleme“ handeln, wie die Ulmer verlauten ließen. Trotzdem: Der junge Spanier startet auf der Position des Pointguards und das ist nun einmal im Basketball die wichtigsten überhaupt. Ratiopharm Ulm hatte trotz seines Ausfalls so gut wie keine Probleme mit den Litauern. Deren Trainer Roberts Stelmahers antwortete hinterher auf die Frage, was seine Mannschaft hätte besser machen können: „Alles. In der Defensive und in der Offensive.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen