Ein letztes Essen mit Basketballtrainer Jaka Lakovic

Lokal Der scheidende Trainer von Ratiopharm Ulm lädt die Journalisten und Journalistinnen ein – und er hat noch einen Grund für die Rückkehr nach Ulm.

Jaka Lakovic hört bekanntlich als Trainer des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm auf und arbeitet zur neuen Saison beim spanischen Erstligisten Gran Canaria. Ein Haus auf der Insel im Atlantik für sich, seine Frau Helena sowie die Kinder Pol, Luka und Mia hat er inzwischen gefunden, jetzt ist Lakovic im Umzugsstress. Derzeit pendelt er zwischen Ulm, Gran Canaria und seiner slowenischen Heimat. Am Mittwoch gab es für ihn zwei gute Gründe, mal wieder beim alten Arbeitgeber vorbeizuschauen.