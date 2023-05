Ulm

18:00 Uhr

Einmal muss Ratiopharm Ulm es noch krachen lassen

Plus Das Spiel gegen Rostock ist eines der wichtigsten überhaupt für die Ulmer. Ihr ehemaliger Trainer hat ihnen vorgemacht, wie so etwas geht.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Mai und Juni, das sind die Monate, in denen im Basketball die entscheidenden, zumindest aber die überaus bedeutenden Spiele auf dem Programm stehen. Jaka Lakovic hat am Mittwochabend vorgelegt und mit Gran Canaria durch einen 71:67-Sieg gegen Ankara nicht nur den Eurocup gewonnen, sondern auch den Aufstieg in die Königsklasse Euroleague geschafft. Anton Gavel hat seinem Vorgänger im Traineramt bei Ratiopharm Ulm zu diesem Riesenerfolg postwendend gratuliert, er und seine Mannschaft haben eine der wichtigsten Partien der Saison erst noch vor der Brust: Ein Heimsieg am Freitag (19 Uhr) gegen Rostock und die Teilnahme an den Play-offs ist rechnerisch sicher. Gavel nimmt die Aufgabe nach außen hin gelassen in Angriff: „Solange wir unser Schicksal selbst in der Hand haben, ist alles in Ordnung.“

Selbstläufer gibt es indes spätestens in dieser Schlussphase der Saison nicht mehr, bester Beweis ist der mühsame Ulmer Sieg nach zwei Verlängerungen gegen den Abstiegskandidaten MBC am vergangenen Mittwoch. Das Rekordergebnis von 128:122 war für einen Verteidigungs-Fanatiker wie Gavel natürlich ein Graus, ihm gefällt auch die Tendenz nicht. Hinterher bemängelte Gavel: „Wir haben in den Wochen zuvor eine bessere Defensive gespielt, jetzt geht es gerade wieder in die andere Richtung.“ In dieser Hinsicht können sich seine Schützlinge eine Menge bei einem der Rostocker Spieler abschauen: Selom Mawugbe wurde eben erst als bester Verteidiger der Bundesliga ausgezeichnet, der 2,08 Meter große Amerikaner ist also mitverantwortlich dafür, dass Rostock selbst noch an den Play-offs schnuppert – übrigens als erster Aufsteiger seit Rasta Vechta im Jahr 2019.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen