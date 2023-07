Ulm

18.07.2023

Endlich eine positive Nachricht von Ratiopharm Ulm

Plus Nach mehreren Abgängen meldet Ratiopharm Ulm den ersten Neuzugang

Von Pit Meier

Bruno Caboclo weg, Yago dos Santos weg, Josh Hawley weg – negative Meldungen gab es zuletzt zuhauf aus dem Lager von Ratiopharm Ulm. Am Dienstag ließ der deutsche Basketball-Meister endlich die erste positive Nachricht folgen: Neuer Ulmer Center und damit Nachfolger von Caboclo wird wie schon seit dem Wochenende vermutet der 22 Jahre alte und 2,06 Meter große Amerikaner Trevion Williams.

Zurzeit spielt Trevion Williams im Team der Minnesota Timberwolves in der NBA-Summer-League in Las Vegas, dort hat ihn auch Thorsten Leibenath beobachtet. Der Ulmer Sportdirektor war vor allem von der Vielseitigkeit des Spielers beeindruckt: „Trevion hat uns mit seiner Energie auf dem Spielfeld überzeugt. Er ist kompromissloser Rebounder an einem Ende des Feldes und explosiver Allrounder am anderen.“ Ungewöhnlich für so einen langen Mann sind auch die Passqualitäten. Der Traum von der NBA hat sich zwar für Williams nicht erfüllt, aber bei den G-League Teams der Golden State Warriors und der Washington Wizzards machte er nicht nur als Werfer und Rebounder, sondern auch als Vorlagengeber auf sich aufmerksam.

