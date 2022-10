Ulm

30.10.2022

Erleichterung beim SSV Ulm 1846 Fußball nach der Abwehrschlacht

Hinterher war da nur noch Erleichterung: Nachdem die Ulmer beinahe 80 Minuten lang in Unterzahl die Führung verteidigt hatten, lagen sich Trainer Thomas Wörle und Patrick Dulleck in den Armen.

Plus Andreas Ludwig kassiert früh eine Rote Karte, seine Ulmer Mannschaftskameraden verteidigen in Unterzahl mit Geschick und Leidenschaft die Führung.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich nach der ersten Saisonniederlage gegen Offenbach zurückgemeldet und er bleibt in der Regionalliga Südwest einsame Spitze. Obwohl die Spatzen beinahe 80 Minuten lang in Unterzahl spielen mussten, bezwangen sie vor 2350 Zuschauern im Donaustadion Astoria Walldorf mit 1:0 und führen die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an.

