Es gibt für Ratiopharm Ulm vorerst kein Wiedersehen mit Caboclo

Plus Ulm spielt auch als deutscher Meister nicht in der europäischen Königsklasse, sondern erneut im Eurocup. Was dort neu ist und warum es in der Vorrunde keine Spiele gegen Venedig mit Bruno Caboclo geben kann.

Von Pit Meier

Zu dieser irrigen Annahme neigen vor allem Menschen, die sich in erster Linie mit Fußball beschäftigen: Ratiopharm Ulm spielt doch in der kommenden Saison bestimmt in der Euroleague. Weil es für diese Menschen – überaus nachvollziehbar – selbstverständlich zu sein scheint, dass der deutsche Meister für den wichtigsten europäischen Wettbewerb qualifiziert ist. Im Fußball ist das auch so, im Basketball ist es anders. In dieser Sportart spielen in der Königsklasse so wie gefühlt immer Alba Berlin und Bayern München – eben die beiden Vereine, die logistisch, finanziell und personell tatsächlich am ehesten dazu in der Lage sind, die enormen Herausforderungen in der Euroleague zu bewältigen. Ulm tritt im zweitklassigen Eurocup an, Hamburg auch. Ulm ist deutscher Meister, Hamburg belegte den 15. und damit viertletzten Platz der Tabelle. Um ein weiteres Mal eine Parallele zum Fußball zu ziehen: Dort dürfte nach diesen Maßstäben der FC Augsburg in der Europa-League spielen.

Im Fußball gelten jedoch ausschließlich sportliche Kriterien, denn alle Wettbewerbe werden von den Verbänden organisiert. Im Basketball sind dagegen die Euroleague und der Eurocup Veranstaltungen einer privaten Organisation, die selbst entscheidet, wen sie dabeihaben will. In der Euroleague sind das eben Berlin und die Bayern, Mannschaften aus Metropolen sind in beiden Wettbewerben gerne gesehen. Im Eurocup spielen etwa neben Hamburg auch Paris mit dem bisherigen Bonner Trainer Tuomas Iisalo und die London Lions. Eine Reihe von Vereinen aus der Basketball-Bundesliga bevorzugt übrigens die beiden anderen internationalen Wettbewerbe, für die organisatorisch der Weltverband Fiba zuständig ist und in die man nur über entsprechende Ergebnisse auf nationaler Ebene reinkommt. In der Champions-League spielen in der neuen Saison Titelverteidiger Bonn, Ludwigsburg und Oldenburg, Göttingen ist in der Qualifikation dabei. Im Europe-Cup sind es Chemnitz in der Gruppenphase und Rostock in der Qualifikation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

