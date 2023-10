Ulm

Es ist schwer, in die Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball rein zu kommen

Ein paar motivierende Worte, dann am vergangenen Sonntag ein weiterer Sieg in Aue: Es ist für Reservisten derzeit schwierig bis unmöglich, sich in die Ulmer Mannschaft zu spielen, Foto: Fotostand /Nachtigal

Plus Der Ulmer Trainer Thomas Wörle sieht keinen Grund, die Aufstellung zu verändern.Wer bisher in der zweiten Reihe ist, der wird das also wohl auch gegen Halle sein.

Der SSV Ulm 1846 Fußball kann am Samstag um 14 Uhr im Donaustadion mit breiter Brust ins Spiel gegen den Halleschen FC gehen. Als Aufsteiger mit 23 Punkten und 19:15 Toren aus den ersten zwölf Partien auf Rang drei der 3. Liga – diese Zwischenbilanz kann sich wahrlich sehen lassen. Verstärkt wird das gute Gefühl im Verein und im Umfeld durch den 2:1-Erfolg in Aue am vergangenen Sonntag, der das Selbstvertrauen der Mannschaft von Trainer Thomas Wörle weiter gestärkt haben dürfte. Somit geht Ulm sogar als Favorit ins Spiel gegen den Tabellen-18. Wobei Wörle warnt: „Halle hat bisher verschiedene Gesichter gezeigt. Sicher ist, dass der FC eine reife und erfahrene Truppe ist.“

Die verschiedenen Gesichter von Halle lassen sich an Ergebnissen festmachen. So bezwang die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt den SV Sandhausen mit 4:1 und unterlag gegen den Spitzenreiter Dresden ebenso nur mit einem Tor Unterschied wie gegen den Tabellenzweiten Regensburg. Auf der anderen Seite musste sich Halle in Ingolstadt mit 0:4, in Aue mit 1:3 und daheim gegen Münster mit 1:4 geschlagen geben. Auswärts haben die Hallenser mit dem 2:2 in Lübeck sogar erst ein einziges Pünktchen geholt und insgesamt haben sie bei einem Spiel weniger zehn Tore mehr kassiert als die Ulmer. Diese Zahlen dürfen laut Thomas Wörle nicht dazu verleiten, den samstäglichen Gegner zu unterschätzen. „Wir sind richtig gut in Form“, sagt zwar auch der Ulmer Trainer und verweist gleichzeitig auf die größere Erfahrung des Gegners: „Halle spielt im zwölften Jahr in dieser Liga und wir im ersten.“

