10.09.2023

Fans von Schalke 04 machen Alarm in Ulm

Plus Schalke gewinnt das Freundschaftsspiel im Donaustadion vor seinen vielen und lauten Fans mit 4:2.

Von Pit Meier

Zwei Abstiege aus der Bundesliga in drei Jahren, derzeit nur Tabellenplatz zwölf im Unterhaus – der Liebe der Fans von Schalke 04 zu ihren Verein tut das keinen Abbruch. Beim Freundschaftsspiel des Kultklubs aus dem Revier im Donaustadion waren sie jedenfalls in wahrscheinlich vierstelliger Zahl vor Ort: Die Anhänger des Kultklubs aus dem Revier, gewandet in königsblaue Leibchen, beflockt mit den Namen „Wilmots“ oder „Terodde“. Mirian aus Ulm war einer von ihnen. Warum er als Schwabe Schalke-Fan ist? „Keine Ahnung, ich war das schon als kleines Kind und ich bin der einzige Schalke-Fan in der Familie.“ Schön für ihn, dass er seine Mannschaft mal vor Ort sehen konnte, Mirians Halbzeit-Analyse fiel allerdings wenig schmeichelhaft aus: „Schwaches Spiel.“ Am Ende freute er sich trotzdem, denn Schalke gewann mit 4:2 und allzu viel Grund zur Freude haben die Fans der Knappen sonst ja nicht.

Schalke 04 gewinnt in Ulm

Das Spiel war entgegen der Einschätzung von Mirian auch schon in der ersten Halbzeit nicht wirklich schwach. Nicht besonders intensiv, das schon. Aber das war bei so einem Kick in Freundschaft ja zu erwarten und es ließ sich schon an den Aufstellungen ablesen. Bei Ulm war mit Tom Gaal ein einziger Spieler aus der Startaufstellung gegen Lübeck übrig geblieben. Bei Schalke hatten immerhin fünf Mann auch eine Woche zuvor von Beginn an in Wiesbaden auf dem Platz gestanden. Aber allzu viele Promis gehören ohnehin nicht mehr zum Kader von Schalke. Torhüter Ralf Fährmann vielleicht und Timo Baumgartl, natürlich Simon Terodde. Der Rekordtorschütze der zweiten Bundesliga gehörte allerdings in Ulm gar nicht zum Schalker Aufgebot.

