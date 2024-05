Ulm

17.05.2024

Für Noa Essengue wird bei Ratiopharm Ulm ein Platz freigehalten

Noch ist Noa Essengue in erster Linie wichtig in den Ulmer Trainingseinheiten. In der kommenden Saison ist er dann ein fester Teil der Mannschaft. Foto: Alexander Kaya

Plus Noa Essengue gehört demnächst fix zur Ulmer Bundesliga-Mannschaft. In dieser Saison bekommt er nur wenige Minuten – im Gegensatz zu den Vielspielern beim Gegner Würzburg.

Von Pit Meier

In den 34 Hauptrundenspielen der Bundesliga bekam Noa Essengue genau 39 Minuten und 30 Sekunden. Insgesamt. Die Vielspieler im Basketball rufen so ein Pensum gelegentlich in einer einzigen Partie ab. Viele Minuten werden für Essengue auch in den Play-offs nicht dazu kommen, die für Ratiopharm Ulm mit zwei Heimspielen gegen Würzburg am Samstag (18.30 Uhr) und Montag (19 Uhr) beginnen. Erstens ist Essengue im vergangenen Dezember erst 17 Jahre alt geworden und zweitens hat Ratiopharm Ulm sechs andere Ausländer. Wenn die alle gesund sind, dann spielen sie auch. Aber in der nächsten Saison, da soll dann die Profikarriere von Essengue so richtig an Fahrt aufnehmen.

Am Rande des Ulmer Medientrainings in dieser Woche verriet der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath, dass Essengue in der kommenden Saison ein vollwertiges Mitglied des Bundesliga-Kaders sein wird. Ein bisschen an Muskelmasse zulegen darf er dann sicher noch, der schlaksige Franzose, der bei einer Körpergröße von 2,05 Metern nur 88 Kilogramm auf die Waage bringt. Aber im Prinzip ist für Essengue dann eine Rolle vorgesehen wie für seinen nur ein Jahr älteren Landsmann Pacome Dadiet in dieser Saison. Leibenath bestätigt: „Das ist der Plan.“ Ausländerpositionen im Ulmer Kader dürften frei werden. Um Trevion Williams reißt sich halb Basketball-Europa, Juan Nunez und Dadiet bewerben sich Ende Juni bei den NBA-Drafts um Verträge in der besten Liga der Welt.

