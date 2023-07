Ulm

06.07.2023

Gegen Karim Jallow wird schon lange ermittelt

Plus Laut Ratiopharm Ulm geht es um mögliche Verstöße von Karim Jallow aus der vorletzten Saison. Der Verein kritisiert die Nada

Einen Tag später als ursprünglich angekündigt hat Ratiopharm Ulm eine kurze Stellungnahme zu den Ermittlungen der Anti-Doping-Agentur (Nada) gegen Karim Jallow veröffentlicht. Die wenigen Zeilen enthalten allerdings ein paar interessante Details. So läuft das Verfahren gegen den Basketball-Nationalspieler offensichtlich schon seit mehr als einem Jahr. Geprüft werden nämlich laut Jallows Aussagen gegenüber dem eigenen Verein mögliche Verstöße gegen die Meldepflichten aus der vorletzten Saison.

Jallow und alle Nationalspieler in allen Sportarten sind dazu verpflichtet, quartalsweise im Voraus über eine App anzugeben, wo sie an jedem Tag für eine Stunde im Zeitraum zwischen 6 und 23 Uhr für die Kontrolleure der Nada anzutreffen sind. Diese Vorschrift muss sogar im Urlaub eingehalten werden. Im Falle von Jallow hat das offensichtlich in der vorletzten Saison dreimal nicht funktioniert und deswegen wurden Ermittlungen eingeleitet. Dem Spieler des neuen deutschen Basketball-Meisters droht nun eine ein- oder gar zweijährige Sperre. Allerdings teilt Ratiopharm Ulm in seiner Stellungnahme auch mit: Jallow hat auf Nachfrage gesagt, dass er in der abgelaufenen Meistersaison mehrmals vorschriftsmäßig für Dopingtests angetroffen wurde und dass die allesamt negativ waren.

