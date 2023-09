Ulm

Georginho hat bei Ratiopharm Ulm vorgelegt

Der Ulmer Brasilianer Georginho war im Sommer gut beschäftigt: erst die Weltmeisterschaft, dann bis zum vergangenen Sonntag die Klub-WM in Singapur. Foto: Imago/James Ross

Plus Der Ulmer Brasilianer Georginho gewann die Klub-WM, jetzt muss er integriert werden. Denn die Saison beginnt, es gibt Änderungen in allen drei Wettbewerben.

Von Pit Meier

Schon vor einem Jahr hat ein Brasilianer vorgelegt. Kurz vor seinem Dienstantritt bei Ratiopharm Ulm sicherte sich Yago dos Santos mit seiner Nationalmannschaft Silber bei der Amerika-Meisterschaft. Jetzt hat das einer seiner Landsmänner noch getoppt – zumindest, was die Farbe der Medaille betrifft. Georginho da Paula gewann mit seiner bisherigen Vereinsmannschaft Sesi Franca Basquete in Singapur den Interkontinental-Cup, eine Art inoffizielle Klub-WM.

Im Endspiel gewann die brasilianische Mannschaft durch einen erfolgreichen Sprungwurf von Lucas Dias mit der Schlusssirene mit 70:69 gegen die Telekom Baskets Bonn – also gegen den Ulmer Gegner in der Finalserie der vergangenen Saison um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Georginho spielte in Singapur ein insgesamt gutes Turnier, im Endspiel hatte er allerdings nicht den besten Tag erwischt: zwar mehr als 35 Minuten Einsatzzeit, aber nur ein Treffer bei neun Würfen aus dem Feld, doch immerhin fünf Korbvorlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

