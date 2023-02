Große Sprünge der Brasilianer von Ratiopharm Ulm gegen Bursa

Plus Yago dos Santos spielt auch im Eurocup gut, sein großer Landsmann Bruno Caboclo ist diesmal noch besser.

Es ist davon auszugehen, dass Gustavo De Conti sich öfter mal Spiele der deutschen Basketball-Bundesliga mit Beteiligung von Ratiopharm Ulm anschaut. Es ist außerdem davon auszugehen, dass er daran viel Freude hat. Der Mann ist schließlich brasilianischer Nationaltrainer, seine Schützlinge Yago dos Santos und Bruno Caboclo mischen derzeit mit Ulm die nationale und internationale Konkurrenz auf. Mal gibt der kleine Brasilianer richtig Gas – so wie am vergangenen Samstag, als Yago beim Heimsieg gegen Bamberg auf 33 Punkte, sechs Rebounds und acht Korbvorlagen kam. Ein anderes Mal ist es der große Brasilianer: Auf das Konto von Caboclo gingen beim 92:86 im Eurocup gegen Bursa ebenfalls 33 Punkte und acht Rebounds.