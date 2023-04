Ulm

07.04.2023

Hoffnung auf Caboclo bei Ratiopharm Ulm

Plus Es verdichten sich die Anzeichen, dass Bruno Caboclo gegen die Hamburger Towers wieder dabei ist.

Von Pit Meier

Die persönlichen Gründe von Bruno Caboclo, sie werden wohl für immer persönlich bleiben und damit kann die Anhängerschaft von Ratiopharm Ulm vermutlich gut leben. Es sieht nämlich ganz danach aus, als habe der lange Brasilianer nur bei der Niederlage gegen die Bayern am Dienstag gefehlt und als wäre er im Heimspiel der Basketball-Bundesliga am Ostersonntag (15 Uhr) gegen die Hamburger Towers wieder dabei.

Gezielte Nachfragen dazu waren zwar nicht möglich, denn die eigentlich auf Donnerstagvormittag angesetzte Pressekonferenz zum Spieltag wurde von Ratiopharm Ulm wegen einer Terminüberschneidung wieder abgesagt. Aber wenig später veröffentlichten die Ulmer in den sozialen Medien ein Foto, das die Mannschaft bei der Vorbereitung auf das Hamburg-Spiel zeigt. Mitten drin in der Spielertraube: Bruno Caboclo. Man kann wohl davon ausgehen, dass jemand, der sich vorbereitet auch beabsichtigt, am Spiel teilzunehmen. Mit Caboclo wäre das dann in Sachen Präsenz unter dem Korb, Kampf um die Rebounds und Verteidigung der langen Garde des Gegners gleich ein ganz anderes Spiel als ohne ihn.

