Ulm/Homburg

18:00 Uhr

Gegner des SSV Ulm 1846 Fußball mit Verstärkung aus der Region

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft am Sonntag im Regionalliga-Spitzenspiel auf denFC 08 Homburg. Bei den Saarländern spielt ein Unterallgäuer eine tragende Rolle.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Als der SSV Ulm 1846 rund um die Jahrtausendwende in der Fußball-Bundesliga spielte, da kickte Markus Mendler gerade in der F-Jugend des TSV Legau. Den Traum vom Profifußballer hatten sie damals als junge Buben alle, Mendler hat ihn sich erfüllt. Irgendwann einmal hat es ihn fortgetrieben. Über den FC Memmingen zum 1. FC Nürnberg, dann weiter nach Sandhausen, zu den Stuttgarter Kicker, zum 1. FC Saarbrücken und schließlich zum FC 08 Homburg. Am Sonntag (14 Uhr) trifft der 29-Jährige mit seinem Klub, momentan auf Platz zwei, im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest auf Tabellenführer Ulm. Und nicht nur für Mendler ist das ein besonderes Duell.

