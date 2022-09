Ulm/Illertissen

vor 33 Min.

FV Illertissen und SSV Ulm 1846 Fußball wollen im Pokal aufhorchen lassen

Der FV Illertissen (Mitte Maurice Strobel) hat am vergangenen Freitag mit einem Last-Minute-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth aufhorchen lassen und geht mit Selbstvertrauen ins Pokalspiel.

Lokal Jetzt kommen mit Buchbach und Ravensburg die etwas größeren Brocken.Die Spatzen haben mit ihrem Gegner schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht.

Von Pit Meier und Hermann Schiller

Die ersten Spiele in den Wettbewerben um die Fußball-Verbandspokale sind für höherklassige Mannschaften in der Regel Geplänkel mit Trainingscharakter. Aber irgendwann wird es ernst. Für den SSV Ulm 1846 Fußball und den FV Illertissen schon am heutigen Dienstag. Der Südwest-Regionalligist spielt um 17 Uhr beim FV Ravensburg, Illertissen erwartet im bayerischen Totopokal um 18.30 Uhr den gleichklassigen TSV Buchbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen