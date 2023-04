Ulm

06:00 Uhr

Im Endspurt kann es für Ratiopharm Ulm auf jeden Korb ankommen

Voller Einsatz von Tommy Klepeisz (rechts). In Chemnitz hat es am Freitagabend trotzdem nicht gereicht für die Ulmer. Foto: dpa

Plus Es geht nicht mehr darum, von welchem Platz aus die Ulmer in die Play-offs starten. Vor dem Oldenburg-Spiel ist vielmehr wieder fraglich, ob sie überhaupt dabei sind.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Die ersten drei Tabellenplätze in der Basketball-Bundesliga dürften vergeben sein an Alba Berlin, die Telekom Baskets Bonn und Bayern München. So eine Konstellation birgt für die Mannschaften auf den hinteren Play-off-Rängen gelegentlich die Versuchung, sich durch passende Ergebnisse den Gegner in der ersten Runde sozusagen auszusuchen. Ratiopharm Ulm lehnt so etwas ab und hat das noch nie gemacht – nicht einmal dann, wenn man es sich hätte leisten können. In dieser Saison können es sich die Ulmer nicht leisten, denn sie müssen zusehen, dass sie überhaupt dabei sind in den Play-offs. Dass sie vor dem Heimspiel gegen Oldenburg am Dienstag (19 Uhr) wieder derart unter Druck stehen, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Mit viel größerer Gelassenheit könnte die Mannschaft von Trainer Anton Gavel in die letzten fünf Spiele der regulären Saison gehen, wenn sie ihre jüngsten Auswärtsaufgaben erledigt hätte.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Oldenburg

Aber durch die Niederlagen in Braunschweig und Chemnitz ist es wieder ganz eng geworden. Der Vorsprung auf die Tabellenplätze neun und zehn beträgt nur noch einen Sieg. Es könnte sich also noch rächen, dass Ulm gegen den Zehnten Bamberg zwar das Heimspiel mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen, auswärts aber mit exakt der selben Differenz verloren hat und der direkte Vergleich deswegen offen ist. Somit würde bei Punktgleichheit das Korbverhältnis insgesamt über die Platzierung entscheiden, hier liegt Ulm vermeintlich klar mit 68 Punkten vor dem früheren deutschen Serienmeister. Aber im Basketball würde ein deutlicher Bamberger Sieg und eine hohe Ulmer Niederlage das schon wieder ändern. Nicht einmal überspitzt könnte man also sagen: Es kann im Endspurt auf jeden Korb ankommen. Auch gegen die Oldenburger, gegen die man aber überhaupt erst einmal gewinnen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen