Irgendwann werden sie in Ruhe über die WM-Sensation reden

Plus Kapitän Thomas Klepeisz hat seinem Kumpel Andreas Obst natürlich gratuliert. Warum er vorerst keine Antwort erwartet und was andere Ulmer Basketball-Granden sagen.

Thomas Klepeisz und Andreas Obst haben eine gemeinsame Ulmer Vergangenheit. Klepeisz kam zum Saisonabschluss-Turnier im Corona-Frühsommer des Jahres 2020. Er ist nie wieder weg gegangen, er ist inzwischen Kapitän und er hat die gesamte Saison 20/21 zusammen mit Obst für Ratiopharm Ulm gespielt. Die Beiden sind auch nach dem Wechsel von Obst zu den Bayern dicke Kumpels geblieben, natürlich hat Klepeisz dem frisch gebackenen Basketball-Weltmeister sofort einen Glückwunsch geschickt. Eine schnelle Antwort darauf erwartet er übrigens nicht: „Wenn Andi jetzt beginnt Nachrichten zu beantworten, würde er wahrscheinlich fünf, sechs Stunden am Handy sitzen. Die Jungs sollen den Moment genießen. Wenn es dann in den nächsten Tagen und Wochen wieder ein bisschen ruhiger ist, werde ich Andi mal anrufen. Aber jetzt ist Zeit zu feiern.“

Der gebürtige Österreicher sieht den Sensationserfolg der deutschen Mannschaft als „Chance für ganz Basketball-Deutschland.“ Klepeisz glaubt: „Es kann ein Impuls für Kinder und Jugendliche sein, um ihren Vorbildern wie Dennis Schröder nachzueifern.“ Robin Christen darf sich sogar auch ein bisschen als Weltmeister fühlen. Der Ulmer Co-Kapitän hat schließlich in der Qualifikation für Deutschland gespielt, zum Titelgewinn sagt er: „Das hat gezeigt, dass gute Maßnahmen und Strukturen in der deutschen Nachwuchsförderung getroffen wurden und werden, um Kinder und Jugendliche nachhaltig und umfassend auszubilden. Es sollte Mut machen, diesen Weg weiterzugehen.“