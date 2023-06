Ulm

Jetzt will Ratiopharm Ulm die deutsche Meisterschaft

Plus Yago dos Santos hat den Aufstieg der Spatzen mitgefeiert, Teamkollege Tommy Klepeisz wählt bei seiner Beschreibung den Fußball-Vergleich mit Ronaldinho. Jetzt wollen die Basketballer auch einen Titel holen.

Von Pit Meier

Yago dos Santos und Bruno Caboclo wissen, wie in Ulm Meisterschaften gefeiert werden. Als der SSV Ulm 1846 Fußball am 20. Mai den Aufstieg in die dritte Liga perfekt gemacht hat, da waren die beiden brasilianischen Basketballer im Donaustadion und sie haben sogar beim Platzsturm mitgemacht. Der kleine Yago saß dabei auf den Schultern des großen Bruno. Jetzt können sie zusammen mit ihren Teamkollegen von Ratiopharm Ulm der Sportstadt Ulm einen weiteren Titel schenken, diesmal nicht als Zuschauer, sondern als Hauptdarsteller. Die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft beginnt am Freitag um 20.30 Uhr mit Spiel eins in Bonn, Spiel zwei ist am Sonntag um 18 Uhr ebenfalls dort angesetzt.

Der Ulmer Trainer Anton Gavel, Sportdirektor Thorsten Leibenath, Kapitän Thomas Klepeisz, eigentlich sind sie sich alle einig: Die Spieler müssen in dieser Serie auf der einen Seite ihre Lockerheit behalten, auf der anderen dürfen sie weiter auf der in der Region spürbaren Welle der Euphorie reiten. Klepeisz berichtet von viel mehr Interview-Anfragen und davon, dass er und seine Teamkollegen jetzt öfter auf der Straße angesprochen werden: „Also mir zaubert das immer ein kleines Lächeln ins Gesicht.“ Die Mimik von Yago wäre mit dem Wort „Lächeln“ nur unzureichend beschrieben. Der Teamkollege Klepeisz muss einen Vergleich aus dem brasilianischen Fußball bemühen, um das strahlende Gesicht von Yago in schönen Momenten zu beschreiben: „Wie Ronaldinho in seinen besten Zeiten.“

