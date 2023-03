Karim Jallow von Ratiopharm Ulm blickt weiterhin in Richtung NBA

Plus Nach dieser Saison läuft der Vertrag von Karim Jallow aus. Von der besten Liga der Welt träumt der Nationalspieler immer noch. Aber auch bei Ratiopharm Ulm fühlt er sich wohl.

Als Ende Juni 2021 die Verpflichtung von Karim Jallow gemeldet wurde, da wusste niemand, wie lange und ob überhaupt er für Ratiopharm Ulm spielen würde. Für den damals besten deutschen Werfer in der Basketball-Bundesliga wurde eine ganz spezielle Ausstiegsklausel ins Arbeitspapier aufgenommen: Wenn die NBA Interesse zeigt, dann darf Jallow sofort gehen. Es kam eine Verletzung dazwischen, Jallow musste die NBA-Talentschau Summerleague absagen, und demnächst hat er den damals unterschriebenen Zweijahres-Vertrag dann komplett erfüllt. Den Traum von der besten Liga der Welt, den träumt Karim Jallow allerdings immer noch. „Das wird nie aufhören. Sollte sich jemals eine Möglichkeit bieten, dann werde ich sie wahrnehmen“, sagte der Nationalspieler vor dem Derby der Basketball-Bundesliga zwischen Ulm und Ludwigsburg am Samstag (18 Uhr).

Aber der inzwischen 25 Jahre alte Modellathlet weiß natürlich auch, dass die Chancen auf einen Job in der NBA mit zunehmendem Alter nicht unbedingt steigen. Seine sportliche Zukunft dürfte eher in der Basketball-Bundesliga oder in einem anderen europäischen Land liegen als in der NBA. Und wie erwähnt: Nur wenige Verträge laufen in Ulm in diesem Sommer aus, der von Karim Jallow ist einer davon. Arbeitspapiere sind zwar speziell im Basketball in erster Linie: Papier. Irgendeine Ausstiegsklausel findet sich immer, siehe die von Karim Jallow bei der Unterschrift vor knapp zwei Jahren. Dass er geht, das ist dennoch in seinem Fall noch ein klein bisschen wahrscheinlicher als etwa in dem von Bruno Caboclo.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Ludwigsburg

Wie schaut es also aus mit mindestens einer weiteren Saison in Ulm? Karim Jallow sagt dazu das, was Profis in allen Mannschaftssportarten in solchen Fällen meistens sagen. Dass er sich darüber noch keine Gedanken macht, dass es derzeit keine Gespräche gibt und dass er sich momentan voll auf die laufende Spielzeit konzentriert. Aber Jallow versichert auch: „Ich fühle mich sehr wohl in Ulm. Es ist nicht so, dass ich unbedingt wegwollen würde.“

Karim Jallow hat im Verlauf seiner Karriere übrigens auch schon für die Ludwigsburger gespielt, und zwar unter deren Langzeittrainer John Patrick. Er weiß also noch ein bisschen besser als seine Mannschaftskameraden, womit sich Ulm am Samstag auseinandersetzen muss: mit viel Härte, viel Kampf, eher zerstörerisch als kreativ. Diesem Stil sind die Ludwigsburger auch treu geblieben, nachdem sich Patrick nach neuneinhalb Jahren als Trainer verabschiedet und das Amt an Josh King übergeben hat. Der Ulmer Trainer Anton Gavel erwartet von seinen Spielern, dass sie physisch mithalten mit Ludwigsburg, dass sie vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen. Denn nachdem Ulm am vergangenen Samstag in Crailsheim verloren hat, muss jetzt erst recht auch mal ein Sieg gegen eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft her.

Ob Robin Christen dabei am Samstag wieder mithelfen kann, nachdem er im Training umgeknickt war, das lässt sich noch nicht absehen. Pacome Didiet muss sich bis zu seinen ersten Minuten in der Bundesliga sicher noch ein bisschen gedulden. Der 17-jährige Franzose wurde bei Ratiopharm Ulm zwar für das nationale Geschäft nachgemeldet, dann hat er sich aber am Knöchel verletzt und spielt seitdem weder in der Bundesliga noch im Eurocup.