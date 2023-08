Ulm

Knacken die Fans des SSV Ulm 1846 Fußball die Schallmauer?

Plus Ulm hofft im Drittligaspiel gegen Lübeck auf eine fünfstellige Kulisse. Die Anreise ist schließlich unkompliziert und die Mannschaft hat Eigenwerbung betrieben.

Bei seinen bisherigen zwei Heimspielen in der dritten Liga ist der SSV Ulm 1846 Fußball zweimal ganz knapp an der Schallmauer gescheitert. Offiziell 9543 Besucherinnen und Besucher waren es gegen Saarbrücken, gegen Bielefeld kamen 9977 Fans. Gibt es am Samstag (14 Uhr) gegen den Mitaufsteiger VfB Lübeck erstmals eine fünfstellige Kulisse? Die Anreise zum Donaustadion ist zumindest unkomplizierter geworden.

In dieser Woche haben die Stadtwerke mitgeteilt, dass zusätzliche und längere Straßenbahnen eingesetzt werden, die pro Zug Platz für bis zu 500 Personen bieten. Wer eine Eintrittskarte fürs Stadion vorweisen kann, für den ist die Benutzung zudem kostenlos. Wobei Bequemlichkeit oder ein paar Euro für die Straßenbahn für Fußballfans natürlich nicht die wichtigsten Kriterien sind. Entscheidend ist die Gier auf die eigene Mannschaft, diesbezüglich haben die Spatzen mit dem Heimsieg gegen Bielefeld und dem Unentschieden in Duisburg am vergangenen Freitag tüchtig Eigenwerbung betrieben. Fünf Punkte aus den ersten vier Spielen in der dritten Liga – das hätte Tom Wörle vor Saisonbeginn so unterschrieben, der Ulmer Trainer bescheinigt seiner Mannschaft, dass sie sich gefestigt hat. Da von kleineren Wehwehchen abgesehen alle Spieler fit sind, geht er auch nicht davon aus, dass es kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einen personellen Nachschlag gibt.

