vor 17 Min.

In diesem Trainingslager kommt man beim SSV Ulm 1846 Fußball ins Grübeln

Plus Sportlich passt alles an der türkischen Riviera. Aber da sind auch stets die Gedanken an die vielen Opfer der fürchterlichen Erdbeben-Katastrophe im Südosten des Landes.

Von Pit Meier

Ein Trainingslager in der Türkei, das ist gerade eine schwierige Angelegenheit. Der Tross des SSV Ulm 1846 Fußball ist in Lara bei Antalya untergebracht, mehr als 800 Kilometer entfernt vom Erdbebengebiet im Südosten des Landes. Sportlich passt dort alles. Es herrschen milde zehn bis zwölf Grad, am Freitagvormittag wurde ein bisschen Volleyball am Strand gespielt, am Nachmittag hatten die Spieler ganz frei, nachdem sie tags zuvor ein Testspiel gegen den rumänischen Zweitligisten Otelu Galati durch Tore von Moritz Hannemann und Dennis Chessa mit 2:0 gewonnen hatten. Trainer Thomas Wörle hat gefallen, was seine Mannschaft gegen den vom früheren Kölner und Wolfsburger Profi Dorinel Munteanu betreuten Gegner zeigte.

