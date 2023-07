Lösbare Aufgabe im Pokal für Ratiopharm Ulm

Ulm steigt erst im Achtelfinale ein und trifft dann auswärts auf Karlsruhe oder Würzburg.

Mit dem Pokal muss man sich bei Ratiopharm Ulm in der kommenden Saison noch nicht so bald beschäftigen. Der deutsche Basketball-Meister steigt schließlich erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein und er trifft am 14. oder 15. Oktober auswärts auf den Sieger der Partie zwischen dem Zweitligisten Karlsruhe Lions und dem Bundesligisten Würzburg. Das ist das Ergebnis der Auslosung, die der sehbehinderte Ruderer Marc Lembeck in Köln vorgenommen hat.

Ratiopharm Ulm steigt im Achtelfinale in den Pokal ein

Hintergrund ist die Neustrukturierung dieses Wettbewerbs. Erstmals seit 14 Jahren nehmen auch die beiden Absteiger aus der Bundesliga und sechs Mannschaften aus der Pro A teil. In der ersten Pokalrunde (23./24. September) treten nur die Zweitligisten und die Bundesligisten an, die in der vergangenen Saison die Play-offs verpasst haben. Die Top-Acht der Basketball-Bundesliga (BBL) greifen erst im Achtelfinale ins Geschehen ein. Unter ihnen ist natürlich auch der deutsche Meister Ulm, der es dann mit dem Sieger der Erstrundenpartie Karlsruhe gegen Würzburg zu tun hat. Die Viertelfinalpartien werden erst noch ausgelost, sie sind auf den 9./10. Dezember angesetzt. Halbfinals und Endspiel werden wieder als Top-Four-Turnier am 17. und 18. Februar des kommenden Jahres ausgetragen.

Ulm hat also in seinem ersten Pokalspiel so oder so einen schlagbaren Gegner vor der Brust, zwei Achtelfinal-Knaller stehen bereits fest: Bayern München trifft auf Oldenburg und Ludwigsburg auf Bonn.