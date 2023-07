Ulm

Mit Europameister Richard Ringer an der Donau entlang

Plus Richard Ringer läuft mit Hobbysportlern und hat ein paar Tipps für Einsteiger parat.

Von Stefan Kümmritz

Große Hitze ist auch für einen Marathonläufer unangenehm, selbst wenn er wie Richard Ringer vom LC Rehlingen amtierender Europameister über die 42,195 Kilometer ist. Nachdem der 34-Jährige am Samstagnachmittag Interviewer Ralf Hamann vor dem Hauptsitz von Sport Sohn in Ulm anlässlich dessen 75-jährigen Bestehens Rede und Antwort bezüglich gestanden hatte, drehte er mit einer Gruppe anderer Läufer eine mäßig schnelle Runde. Es ging auf Ulmer und auch auf Neu-Ulmer Seite fünf Kilometer hauptsächlich an der Donau entlang, eine frische Brise sorgte bei mehr als 30 Grad für ein bisschen Abkühlung.

Zuvor hatte Ringer viel zu erzählen. Zum Beispiel darüber, wie er im vergangenen Jahr in München bei seinem erst vierten Marathonlauf überhaupt Europameister wurde: „Ich bin immer wieder an die Spitze ran gelaufen. Am Ende hat mich das Publikum getragen, ich habe die Schmerzen vergessen, einen Schlussspurt hingelegt und ich habe gewonnen.“ Die Uhr blieb für den Mann aus Überlingen am Bodensee bei 2:10,21 Stunden stehen. Ringer war zuvor schon schneller gewesen: „Aber bei der EM war es heiß und eigentlich nicht der Tag, an dem man Marathon läuft.“ Den Titel hat er, für Olympia in Paris ist er qualifiziert, nun will Ringer weiter an sich arbeiten: „Ich versuche jetzt, mich Stück zu Stück zu verbessern.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

