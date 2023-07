Fußball-Stadtpokal: Diesmal rollt der Ball an vielen Orten

Kein fester Ausrichter für den Stadtpokal und auch die Spielzeit hat sich verändert.

Ein neues Gewand für einen alten Bekannten oder aus der Not eine Tugend gemacht? Zumindest vorübergehend, also bei seiner diesjährigen Auflage, gibt es keinen fixen Ausrichter des Fußballturniers um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm. Schon im vergangenen Jahr war die SSG Ulm als Notnagel in die Bresche gesprungen. „Niemand hat sich wirklich darum beworben. Durch Corona ist wohl etwas der Rhythmus verloren gegangen“, vermutet Organisator Edin Mandzukic vor der 52. Ausgabe der Traditionsveranstaltung.

Deshalb werden die Spiele in der Vorrunde und im Viertelfinale nicht mehr zentral auf dem Sportgelände eines Vereins, sondern auf dem Platz einer der beteiligten Mannschaften ausgetragen. Obendrein wurde die Spielzeit verlängert, jede Partie geht diesmal über die volle Distanz von 90 Minuten. Auftakt wird am Freitagabend um 18.30 Uhr das Spiel zwischen Kreisliga-A-Rückkehrer TSV Pfuhl und Titelverteidiger Türkspor Neu-Ulm II sein. Weiter geht es am Samstag und Sonntag jeweils ab 17 Uhr, die letzten Vorrundenspiele werden am Donnerstag der kommenden Woche ausgetragen. Während das Viertelfinale am 22. und 23. Juli noch im gleichen Modus ausgetragen wird, finden wenigstens die Halbfinal- und Finalspiele am letzten Juli-Wochenende zentral beim VfB Ulm statt. Mandzukic hat festgestellt: „Manche Leute finden den Modus sogar ganz gut.“ Er will in diesem Jahr Eindrücke sammeln und dann die beteiligten Vereine über den zukünftigen Ablauf abstimmen lassen.

Gespannt sein darf man auf den Auftritt des TSV Neu-Ulm, er startet am Samstag um 17 Uhr zu Hause gegen Birumut Ulm ins Turnier. Dabei wird sich zeigen, wie der Bezirksligist mit seinem neuen Trainer Peter Passer die enormen personellen Veränderungen in der Sommerpause verkraftet hat.