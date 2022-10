Prügel und Beleidigungen im Jugendfußball: Diese Strafen wurden verhängt

Plus Im Ulmer Westen wurde mit Fäusten und Füßen gedroschen, in Pfuhl wurde die Schiedsrichterin geschlagen und beleidigt. Das Sportgericht verhängt lange Sperren und hohe Geldstrafen.

Jagdszenen und eine wilde Prügelei auf dem Platz nach dem Spiel der A-Junioren zwischen dem VfB Ulm und dem ESC Ulm, eine Ohrfeige für die Schiedsrichterin und eine üble Beleidigung beim Kick zwischen dem TSV Pfuhl und der TSG Söflingen in derselben Altersklasse – schlimme körperliche und verbale Auseinandersetzungen auf den Fußballplätzen haben in den vergangenen Wochen für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Die Sportrichter im Bezirk haben jetzt mit hohen Geldstrafen und langen Sperren reagiert.