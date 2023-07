Ulm/Neu-Ulm

24.07.2023

SV Eggingen: Malle statt Fußball-Stadtpokal

Plus Auch Eggingen steigt vorzeitig aus dem Turnier aus. Damit gibt es nur ein Halbfinale und kein Spiel um Platz drei.

Das diesjährige Turnier um den Ulm/Neu-Ulmer Fußball-Stadtpokal wird zunehmend zu einer Farce. Erst die Absagen und der freiwillige Rückzug von Croatia Ulm in der Vorrunde, jetzt hat Turnierchef Edin Mandzukic ein neues Problem. Der SV Eggingen hat sich am Wochenende eigentlich durch einen 4:2-Sieg über den FC Burlafingen für das Halbfinale am Donnerstag qualifiziert. Weil die Egginger aber offensichtlich nicht damit gerechnet haben, dass sie so weit kommen würden, wurde zuvor schon der Saisonabschluss in Mallorca geplant. Doch damit noch nicht genug der Kuriositäten. Zunächst hatte Eggingen bekanntlich vom Rückzug Croatias profitiert und war nur deswegen überhaupt erst ins Viertelfinale gekommen.

Nur ein Halbfinale beim Fußball-Stadtpokal

Keine Überraschungen waren hingegen die Viertelfinalsiege von Türkspor Neu-Ulm und Türkgücü Ulm. Titelverteidiger Türkspor fegte am Samstagabend den TSV Einsingen mit 8:1 von dessen Platz. Erneut einen bärenstarken Eindruck hinterließ auch der TSV Neu-Ulm bei seinem 5:0 über die TSG Söflingen. Das einzige Halbfinale zwischen den beiden Neu-Ulmer Mannschaften am Donnerstag ist damit quasi ein vorgezogenes Endspiel. Gespielt wird ab 18.30 Uhr auf dem Platz des VfB Ulm. Der Endspielgegner der Neu-Ulmer steht durch die Absage der Egginger mit Türkgücü Ulm bereits fest. Die Ulmer führten in ihrem Viertelfinale gegen Birumut Ulm schon deutlich und scheinbar uneinholbar mit 5:1. In den letzten 20 Minuten bekam Türkgücü allerdings massive Probleme und fing sich noch drei Gegentreffer zum knappen 5:4-Endstand ein.

